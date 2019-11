Nach dem Schmuddelwetter ist vor dem Schmuddelwetter

Nach einem Temperatursturz und heftigen Regenfällen beruhigt sich das Wetter kurzzeitig, doch die nächste Front nähert sich bereits Mallorca. Nach einem heiter bis wolkigen Montag und Dienstag drohen am Mittwoch bei gleichblebenden Temperaturen um 17 Grad wieder ergiebige Regenfälle.

Und nicht nur das: Das Quecksilber soll dann nach und nach noch weiter sinken, mit Schneefall unter 1000 Metern Höhe ist in der zweiten Wochenhälfte zu rechnen.

Am Sonntag waren in weiten Gebieten der Insel große Regenmengen zusammengekommen, etwa 68,6 Liter pro Quadratmeter in Escorca, 34 Liter in Sa Pobla, und 33 Liter in Artà. dazu wehte ein unangenhm böiger Wind aus nördlichen Richtungen. In Palma hagelte es örtlich. (it)