Polizei stellt über 300 Kilo Drogen auf Mallorca sicher

Die Polizei hat in Palma eine in großem Stil operierende Drogenbande zerschlagen. Dabei wurden über 300 Kilo Haschisch und Marihuana sichergestellt und drei Personen festgenommen.

Im Rahmen der Operation wurden am vergangenen Freitag sechs Wohnungen in Palma, Biniali, Sencelles und Marratxí durchsucht. Neben den Drogen wurde n Geräte zum Marihuana-Anbau und Bargeld beschlagnahmt. Die Operation ist noch nicht abgeschlossen, weitere Festnahmen sind nicht ausgeschlossen.

Die Festgenommen gehören nach Angaben von Ermittlerkreisen zur einem der größten Drogenhändlerringe der Insel. Die Hauptabnehmer befanden sich in Palma. Der Großteil der Drogen wurde in einer Finca in Binali gefunden. Am Boden liegende Verpackungsreste legen nahe, dass die Bande bereits mehr als 300 Kilo verkauft hat.