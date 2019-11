Landungsboote durchpflügen Muro-Strand

Ungewöhnliche Geschäftigkeit im Meer im Norden von Mallorca: Dort veranstaltet die spanische Marine ein Manöver namens Balearix 19. Mit dabei ist das Flaggschiff des Landes, die nach dem Altkönig benannte Juan Carlos I.. Es kann sowohl als Flugzeug- bzw- Hubschrauberträger als auch als amphibisches Angriffsschiff genutzt werden.

Landungsboote durchpflügten unterdessen am Mittwoch unter anderem die Playa de Muro, was bei Umweltschützern der Organisation Terraferida auf Kritik stieß.

Das Konzept für die Juan Carlos I. entstand im September 2003, und die Navantia-Werft in Ferrol begann 2005 mit dem Bau. Der Stapellauf erfolgte am 10. März 2008, die Übergabe an die Armada am 30. September 2010. Der Heimathafen ist die andalusische Marinebasis Rota.

Am Manöver im Norden von Mallorca nimmt auch das Regiment 47 aus Palma teil. (it)