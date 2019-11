Frau beißt Ex-Lover in Palma fast ein Ohr ab

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben auf Mallorca eine Frau festgenommen, die ihrem Ex-Freund fast ein Ohr abgebissen haben soll. Der Vorfall ereignete sich einer Pressemitteilung zufolge in Palma Stadtteil S'Indioteria. Die 28-jährige Spanierin soll dem 30-Jährigen im Verlauf einer Diskussion auch in die Wange gebissen und ihn zerkratzt haben.

Die Frau wurde von einem Richter unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

Häusliche Gewalt kommt auf Mallorca wie woanders in Spanien immer wieder vor. In der Regel jedoch sind Frauen Opfer von Männern. (it)