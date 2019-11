Plötzliche Quallen-Invasion in Port d'Andratx

Der derzeit mitunter starke Nordwestwind hat am Freitag zahllose Quallen in den Hafen von Andratx im Südwesten von Mallorca gespült. Die rötlichen Glibbertiere konnten auf den Kais, Felsen und im Wasser in großer Zahl von Besuchern bewundert werden.

Einige Anwohner äußerten, nie zuvor so viele Quallen in Port d'Andratx gesehen zu haben.

Bei unbeständig-stürmischen Wetterverhältnissen kann es immer wieder passieren, dass solche Nesseltiere in größerer Zahl an Mallorcas Küsten gespült werden.(it)