Bierkönig bietet Ballermann-Stars zum Jahreswechsel auf

Wer glaubt, dass an der Playa de Palma auf Mallorca zum Jahreswechsel nichts los sein wird, der irrt. Anders als andere im Sommer beliebte Partylokale wird der "Bierkönig" dann geöffnet haben. Das Lokal kündigte an, an Silvester Tim Toupet auftreten zu lassen und am Neujahrstag die Würstchenbudenbetreiberin und Sängerin Melanie Müller. Der Eintritt ist gratis.

Zuletzt hatte der Bierkönig im Oktober seine Closing-Party veranstaltet, bei der ebenfalls zahlreiche sogenannte Ballermann-Stars aufgetreten waren.

In der kalten Jahreszeit ist die Gegend an der Playa de Palma mangels Gästen üblicherweise leer gefegt. (it)