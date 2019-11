Die Guardia Civil zeigt auf Mallorca ihr Können

Anlässlich des 175-jährigen Bestehens der Guardia Civil zeigt die spanische Polizeieinheit auf Mallorca ihr Können. Die Beamten präsentieren sich mit verschiedenen Manövern und Übungen der Öffentlichkeit. Zudem werden Fahrzeuge, historische Uniformen und Ausrüstung gezeigt. Auch die berittene Einheit wird dabei sein.

Die Präsentation findet an drei verschiedenen Orten auf der Insel statt. Am Dienstag, 19. November, sind die Beamten im Hafen von Alcúdia (Muelle Comercial), die Vorführung beginnt um 10.30 Uhr. Im Sporthafen von Cala Rajada sind sie am Mittwoch, 20. November, ab 12 Uhr zu sehen sowie in Puerto Portals am Donnerstag, 21. November, ab 12 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zuschauer jeden Alters sind willkommen. (cls)