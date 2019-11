Deutsches Novemberwetter auf Mallorca

Mallorca ist in der Nacht zum Freitag von einem Tiefdruckgebiet mit anhaltenden Regenfällen erreicht worden. In Sineu kamen bis Mitternacht 4,6 Liter auf dem Quadratmeter zusammen, in Porreres 3,5 und am Flughafen Palma 3,2 Liter. Doch im Verlauf des Freitags nahmen diese Mengen erheblich zu.

Das alles geht bei relativ milden Temperaturen um 18 Grad am Tag und 11 Grad in der Nacht vonstatten. Bis auf Weiteres gilt wegen hohen Seegangs und mitunter Sturm aus Richtung Südwesten Warnstufe Gelb auf der Insel.

Der Regen soll erst am Samstagnachmittag weniger werden, der Sonntag soll sonnig werden, was auch für die Tage danach gilt. Die Temperaturen bleiben auf einem angenehmen Niveau, in der zweiten Wochenhälfte sind sogar mehr als 20 Grad drin. (it)