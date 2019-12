Warnstufe Orange gilt ab Dienstagabend auf Mallorca

Das ohnehin schon schmuddelige Wetter auf Mallorca verschlechtert sich noch erheblich. Ab dem frühen Dienstagabend gilt im Westen, Süden, Südosten und Osten von Mallorca wegen heftiger erwarteter Regenfälle die Warnstufe Orange. Diese gilt bis Mittwochmittag.

Bei einem weiterhin steifen Nordostwind sinken die Temperaturen allerdings nicht allzu viel ab. Sie bleiben am Tag bei 17 Grad und nachts bei 10 Grad.

Nicht mehr regnerisch und endlich wieder sonniger soll es erst zum Ende der laufenden Woche werden. Dann soll es auch etwas wärmer werden.

Am Montag waren örtlich bereits große Regenmengen auf Mallorca zusammengekommen. Am Leuchtturm von Capdepera fielen etwa 32 Liter auf den Quadratmeter, in Pollença 20 Liter, in Muro sogar 108 Liter und in Manacor gar nichts. (it)