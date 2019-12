Unterwasserfischen rund um Dragonera verboten

In den äußeren Gewässern der Insel Sa Dragonera darf ab jetzt kein Unterwasserfang mehr betrieben werden. Waren bisher die inneren Zonen zwischen Sant Elm und der Insel betroffen, so dehnt sich das Verbot jetzt auch auf die nördlich der Insel gelegenen Gewässer aus.

Joan Mas, Präsident der Balearischen Sportfischer, zeigte sich betrübt von dieser Nachricht. Es beschränke stark die Möglichkeiten der Sportfischer, so Mas. Es werde bereits sehr bewusst gefischt. Gegen das Einführen bestimmter Wasserschutzgebiete sei man nicht, so Mas. Sie als Verband fühlten sich zu Unrecht in der Ausführung ihres Sports beschnitten.

Bernadí Alba, Vorsitzender der Vereinigung verantwortungsbewusster Freizeitfischer, begrüßt grundsätzlich eine Erweiterung der Wasserschutzzonen. Der Schutz müsse aber mit der Fischerei kompatibel sein, so Alba.

Die Fischerei mit Angel sei weiterhin möglich. Gegebenenfalls sei mit Einschränkungen bezüglich des Nachtangels oder an bestimmten Tagen zu rechnen. Die Unterwasserfischerei sei allerdings ab jetzt absolut verboten. (dk)