Regenfront löst Warnstufe Orange auf Mallorca aus

Nach mehreren trockenen Tagen auf Mallorca fällt auf der Insel wieder Niederschlag. In der Nacht zum Freitag erreicht laut den Meteorologen von Aemet ein Tiefausläufer die Insel, so dass es sich eintrübt und den ganzen Tag über mehr oder weniger stark regnen wird, was auch für den Samstagvormittag gilt. Wegen hohen Seegangs gilt am Freitag und Samstag im Süden, Südosten und Nordwesten Warnstufe Orange, im Inselinnern gilt wegen des Niederschlags Warnstufe Gelb.

Die Temperaturen fallen jedoch nicht, sondern steigen sogar etwas an, und zwar nachts von 11 auf 14 und am Tag von 18 auf 20 Grad.

Das Niederschlagsgebiet verzieht sich bereits am Samstagnachmittag, so dass es am Sonntag und an den Folgetagen, darunter Weihnachten, sonnig wird. (it)