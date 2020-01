Sturmtief könnte Sant-Sebastià-Konzerte verhageln

Das allseits mit Spannung erwartete Sant-Sebastià-Fest in Palma de Mallorca am Sonntag und Montag droht ins Wasser zu fallen. Das für Sonntag angekündigte Sturmtief "Gloria" könnte die Stadtverwaltung veranlassen, die tradtionellen Konzerte auf mehreren Plätzen der Stadt abuzusagen. 120 Liter Regen auf den Quadratmeter sind laut dem Wetterdienst Aemet möglich, die Entscheidung soll kurzfristig am Sonntag fallen.

Betroffen könnte auch das große Grillen am Sonntag und die Fahrradrundfahrt "Diada ciclista" am Montag sein.

Ungeachtet dessen waren am Freitag Bauarbeiter weiter dabei, die Bühnen für die Künstler zu montieren. Zwar können dort Veranstaltungen auch bei Regen stattfinden, doch die erwarteten 70 bis 80 Stundenkilometer Wind würden Publikum und Auftretende gefährden. (it)