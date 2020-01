Palma sagt Sant-Sebastià-Konzerte nicht ab

Es regnet und windet, doch bislang zeigt sich das Rekordsturmtief Gloria noch von einer verhältnismäßig sanften Seite. Doch nach Angaben der Wetterbehörde ist ab dem Nachmittag mit heftigen Sturmböen zu rechnen.

Das Rathaus von Palma setzt zurzeit noch seine Vorbereitungen für die abendlichen Sant-Sebastià-Konzerte fort. Nach Absprachen mit der Feuerwehr, der Polizei und dem Unternehmen, das für die Bühnentechnik zuständig ist, entschied sich die Behörde dazu, die Veranstaltungen, wenn auch mit einigen Programmänderungen, stattfinden zu lassen. Man habe die Sicherheitsmaßnahmen an den Bühnen aber verstärkt, hieß es. Zum Patronatsfest der Inselhauptstadt werden normalerweise Zehntausende Besucher erwartet.

#SantSebastia2020 #palmadefesta ☂️🕺Es reforça seguretat escenaris i es manté el programa Revetla: 🕢19.30 Plaça Major actuaran els Glosadors

🕗19.50 el Drac de na Coca sortirà de Cort amb batucada i dimoni

🕘Els concerts mantenen l'horari previst 👇👇👇 pic.twitter.com/S9XeKtQYzH — Ajuntament de Palma (@ajuntpalma) 19. Januar 2020

Andere Veranstaltungen auf der Insel wurden aber bereits abgesagt. Die balearische Umweltbehörde Ibanat hat zudem die Nutzung von Feuer wegen der zu erwartenden starken Winde untersagt.

So wird die traditionelle Schau der Reiterstaffel der Lokalpolizei von Palma in diesem Jahr nicht stattfinden. Dasselbe gilt für die Grillpartys mehrerer Parteien. Abgesagt wurden auch mehrere Sportveranstaltungen, wie etwa der Viertel- und Halbmarathon in Santanyí. Auch das Fußballspiel Collerense-Villareal in Coll d'en Rabassa wurde verschoben. Da es in die Halle hineinregnete, wurde auch die Radsportveranstaltung Copa de España abgesagt.

Aufgrund der widrigen Wetterbedingungen wurde der Flughafen von Alicante bis Montag, 13 Uhr, geschlossen. Auch mehrere Flüge zu den Balearen sind davon betroffen.

(akt. 16 Uhr)