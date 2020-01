Wellen kommen Häusern bei Portocolom gefährlich nahe

So ging es am Dienstag an der Ostküste zu. Foto: Youtube: Ultima Hora

Das Sturmtief Gloria hat am Dienstag besonders im Osten von Mallorca gewütet. An der Cala Marçal bei Portocolom mussten mehrere nahe am Meer stehende Häuser von der Guardia Civil geräumt werden, da die Wellen ihnen bedrohlich nahe gekommen waren.

Laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" nahmen einige Anwohner an, dass es regne. Doch in Wirklichkeit habe es sich um Meerwasser gehandelt, das in diverse Wohnungen eindrang. Die Rede ist von Schäden an Jalousien und Türen.

In anderen Orten der Ostküste ging es am Dienstag ebenfalls turbulent zu. Sehr hohe Wellen wurden aus Porto Cristo, Cala Rajada und Cala Millor gemeldet. (it)