Deutsches Konsulat in Palma sucht Mitarbeiter

Das deutsche Konsulat in Palma sucht ab Anfang März einen Mitarbeiter, der sich um Büroarbeiten, aber auch Pass- und andere Anträge kümmert. Bei der Stelle handelt es sich um eine zunächst auf etwa drei Monate befristete Muttscherschaftsvertretung in Vollzeit.

Nach Angaben des Konsulats besteht eventuell Aussicht auf eine Weiterbeschäftigung in Teilzeit. Bewerber sollten über muttersprachliche Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Spanischkenntnisse verfügen. Gefordert wird außerdem ein sicherer Umgang mit moderner Bürotechnologie und den gängigen IT-Programmen sowie die Bereitschaft zum Erlernen von IT-Fachprogrammen.



Der Arbeitsvertrag richtet sich nach spanischem Recht. Bewerbungen einschließlich Motivationsschreiben, tabellarischem Lebenslauf mit Foto, Ausbildungsnachweisen und Arbeitszeugnissen und/oder Empfehlungsschreiben ausschließlich per Mail an info@palma.diplo.de. Gespräche mit ausgewählten Bewerbern werden vor Ort am 24. und 25. Februar stattfinden.