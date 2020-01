Baby in Auto vergessen: Haft für Großvater gefordert

Ein Großvater, der seine Enkelin im Hochsommer 2018 in seinem Auto in Manacor vergessen hatte, so dass sie starb, soll eine Haftstrafe erhalten. Die Staatsanwaltschaft hat ein Jahr Gefängnis für den Mann verlangt. Außerdem fordert sie, dass er die Mutter des zehn Monate alt gewordenen Kinds mit 87.900 Euro entschädigt.

Der 57-jährige Tatverdächtige hatte die Enkelin am 10. August 2018 in deren elterlicher Wohnung abgeholt. Er setzte sie auf den Rücksitz seines Renault Mégane Scénic, um sie zum Kindergarten zu bringen. Der Mann parkte das Auto in der s'Hort-y-Cabré-Straße und ließ sie dort neun Stunden drin sitzen.

Das Kind starb dann am Ende an einem Hitzschlag. (it)