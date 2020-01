Im TV: Auswanderer auf Mallorca

In der nächsten Folge von „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer” geht es am Montag, 27. Januar, um 20.15 Uhr bei Vox nach Ecuador. Es finden aber auch drei Mallorca-Geschichten Platz in der Sendung.

Familie Savini: Roberto, Marina, Armando, Lucia und die kleine Aurelia haben in Deutschland alles verloren. Die Familie ist durch ihre Selbstständigkeit, nicht bezahlte Rechnungen und schlechte Geschäftsbeziehungen insolvent gegangen.Auf Mallorca wollen sie neu anfangen. Doch das Geld wird schon wieder knapp ...

Kathrin und Tommy Mermi-Schmelz: Kathrin und Tommy haben ein gutes Jobangebot auf Mallorca bekommen. Aber ihre eigentlich so starke Beziehung wird auf den Prüfstand gestellt. Tommy geht es gesundheitlich schlecht.

Familie Knöttgen: Ina, Frank und Tochter Julie leben jetzt seit einem Jahr auf Mallorca. Ein Brand und eine Ehekrise haben die Familie auf eine harte Probe gestellt. Auch Franks berufliche Pläne lösen sich buchstäblich in Rauch auf. Aber er gibt nicht auf.