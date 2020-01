Zwei Tote im Meer vor Ibiza entdeckt

Im Meer vor Mallorcas Nachbarinsel Ibiza sind zwei tote Menschen gefunden worden. Nachdem am späten Samstagnachmittag bei Cala de Sant Vicent ein erster Körper gefunden worden war, wurden die Suchkräfte am Sonntag in der Nähe von Aigües Blanques (Santa Eulària) fündig.

Es wird vermutet, dass es sich um zwei während des Extrem-Sturms "Gloria" verschollene Personen handelt. Auf Ibiza wütete das Tief noch viel stärker als auf Mallorca. Zeitweise galt dort die Warnstufe Rot.

Der Sturm hatte am Sonntag, Montag und Dienstag auf Mallorca vor allem an der Ost-Küste enorme Schäden verursacht. (it)