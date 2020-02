Flughafen von Madrid wegen Drohnen zeitweise gesperrt

Spaniens größter Flughafen, der von Palma de Mallorca mehrfach am Tag erreichbare Barajas-Airport in Madrid, ist am Montagmittag zeitweise geschlossen worden. Die Betreibergesellschaft Aena gab die Anwesenheit von Drohnen als Grund für die einschneidende Maßnahme an. Zwei Piloten hatten diese gesehen.

Da eine Stunde und 35 Minuten lang die Stufe "Rate 0" galt, wurden sich nähernde Flugzeuge zumeist nach Valencia umgeleitet. Der Alarm war gegen 12.40 Uhr ausgelöst worden.

Die spanische Agentur für Flugsicherheit Aesa teilte unterdessen mit, dass Personen, die Drohnen nahe Flughäfen einsetzen, Strafen in Höhe von bis zu 90.000 Euro drohen. (it)