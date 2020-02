Fast 27 Grad auf Mallorca gemessen

Das Wetter auf Mallorca spielt dieser Tage verrückt. Am Montag wurden laut dem Wetterdienst Aemet an der Universität der Balearen ungewöhnlich hohe 26,6 Grad gemessen. In Binissalem waren es 26,2 Grad, in Port de Pollença 25,8 Grad und in in Son Servera 25,1 Grad. Diese Temperaturen befeuern die Mandelblüte, nunmehr bietet sich Besuchern ein magisches Schauspiel.

Damit liegen die Werte mehr als zehn Grad höher als im Mallorca-Winter üblich. Das liegt an folgenden Ursachen: Zum einen liegt über den Balearen ein stabiles Hochdruckgebiet. Hinzu kommt Wind aus südlichen Richtungen.

Der Temperaturrekord für Februar wurde damit allerdings nicht gebrochen. Im Jahr 2010 wurden 28,8 Grad in Banyalbufar gemessen, 1990 waren es im Feuchtgebiet S'Albufera 27 Grad gewesen.

Der ungewöhnlich warme Zustand endet bereits am Mittwoch: Da der Wind auf Nord dreht, fallen die Temperaturen binnen weniger Stunden um acht bis zehn Grad. (it)