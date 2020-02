Galeonennachbau macht im Hafen von Palma fest

Mit Start und Ziel in Port d’Alcúdia findet auf Mallorca der erste „Megamarsch 50/12” statt. Es geht darum, zu Fuß 50 Kilometer in zwölf Stunden zurückzulegen. Start ist am Hotel Zafiro Tropic, Carrer d’Anselm Turmeda 1, in Port d’Alcúdia (auch Ziel). Startzeiten laufen ab 7.30 Uhr, Verpflegungsstation alle 10 Kilometer. Teilnahme ab 18. Weitere Infos hier,