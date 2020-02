Capdepera will "Anti-Sauf-Gesetz" nicht anwenden

Die Gemeinde Capdepera im Nordosten von Mallorca will das neue Gesetz gegen Alkoholexzesse bis auf Weiteres ausdrücklich nicht in dem bei jungen Urlaubern beliebten Ort Cala Rajada anwenden. Man habe das vor einigen Tagen ebgelehnt, meldete am Mittwoch die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Das sei gar nicht nötig, zitierte das Blatt den sozialistischen Bürgermeister Rafel Fernández, da Gemeinde-Verordnungen genau das Gleiche vorsähen. Außerdem sei die Situation nicht mit der an der Playa de Palma oder in Magaluf verglechbar. Zwei Wochen habe man in Cala Rajada problematische Zustände, mehr nicht.

Cala Rajada mutierte in den vergangenen Jahren zunehmend ebenfalls zu einem Ziel für junge Sauftouristen. (it)