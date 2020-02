Wochenende auf Mallorca mit Sonnenschein und 23 Grad im Inselinnern

Während in Deutschland zum Teil Schnee und Straßenglätte vorherrschen, wartet Mallorca an diesem Wochenende ungewohnt frühlingshaft auf. Für Samstag und Sonntag werden Höchstwerte über 20 Grad prognostiziert, im Inselinnern wie etwa in Sa Pobla kann das Quecksilber nach Angaben des balearischen Wetteramtes Aemet sogar bis zur 23-Grad-Marke steigen.

Der Himmel zeigt sich zumeist strahlend blau, in den Morgenstunden können sich indes Wolken bilden, die sich im Tagesverlauf aber wieder auflösen sollen. Der Wind weht schwach aus West.

Mallorcas Wiesen stehen derzeit in voller Blüte, hier und da ist auch noch ein spätblühender Mandelbaum zu entdecken. Die anstehenden Wetteraussichten sind ideal für Aktivitäten im Freien.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte der Sonnenschein die ersten Besucher an die Strände gelockt, auch wenn bislang nur wenige den Sprung ins Meer wagten. Die Wassertemperatur beträgt derzeit zirka 15 Grad.

Der Freitag zeigte sich bei blauem Himmel und klarer Sicht von seiner schönsten Seite. Für Palma wurden Höchstwerte um 20, für Sa Pobla um 21 Grad vorhergesagt. (as)