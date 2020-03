Mafiöse Zustände in Palmas Pullman-Hochhäusern

In den als sozialer Brennpunkt bekannten Pullman-Hochhäusern unweit des Marivent-Palastes in Palma de Mallorca herrschen offenbar mafiöse Zustände. In einem Prozess verlangt die Staasanwaltschaft 15 Jahre Haft für einen ehemaligen Chef der Hausgemeinschaft, der Wohnungen vermietet haben soll, die gar nicht ihm gehören. Ihm wird vorgeworfen, säumigen Mietern sogar Prúgel angedroht zu haben.

Der Mann soll außerdem einem Gericht gefälschte Dokumente präsentiert und im Namen von verstorbenen wohnuingseigentümern versucht haben, vor gericht offene Rechnungen einzuklagen.

Die Pullman-gebáude, dioe sich in der Nähe des Miró-Museums befinden, gelten auf Mallorca ähnlich wie die Stadtteile Son Gotleu oder Camp Redó als verrufen. (it)