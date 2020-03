Terrassenzelte von Palma-Bars ab sofort verboten

In Palma de Mallorca dürfen Gastbetriebe seit Donnerstag keine Zelte mehr vor ihren Etablissements aufstellen. Ein Artikel in einer städtischen Verordnung untersagt dies ausdrücklich. Am Mittwoch wurden in Fußgängerzonen wie Blanquerna die letzten dieser Konstruktionen weggeräumt.

In diesen Zelten durfte auch geraucht werden. Sie schützten die Besucher in den kühlen Monaten vor Wind und Regen.

Besonders die an der Stadt-Regierung beteiligte linke Podemos-Partei und Anwohnerverbände hatten sich für das Aus dieser Zelte eingesetzt. Argumentiert wurde damit, dass die Zelte die Bewegungsfreiheit der Passanten einschränken würden. (it)