Mallorca und das Coronavirus: Update 12. März

Auch am Donnerstag, 12. März, war die Coronavirus-Pandemie das beherrschende Thema auf Mallorca. Am Abend beschloss die Balearen-Regierung, von Montag an die Schulen zu schließen. Der Ruf nach mehr Abschottung der Inseln wird lauter, Kreuzfahrtschiffe mit Italienern legten weiter in Palma an, es kam zu ersten Hamsterkäufen und Veranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben. Ein Überblick:

Fallzahlen auf den Balearen



Derzeit gibt es auf den Balearen 17 Corona-Fälle. Am Donnerstag wurde der erste Todesfall auf den Inseln vermeldet: Eine bereits unter chronischen Vorerkrankungen leidende Frau erlag im Son-Espases-Krankenhaus dem Virus. Sämtliche anderen Patienten befinden sich in stationärer Behandlung oder in Quarantäne in ihren Häusern. 13 Fälle wurden aus Mallorca gemeldet, drei aus Menorca und einer aus Ibiza.

Kein Unterricht auf Mallorca und den Schwesterinseln

Schulen und die Balearen-Universität bleiben von Montag an geschlossen. Die Dauer des Unterrichtsausfalls soll nach den Erfordernissen der Lage flexibel gehandhabt werden. Die Behörden gehen von vorerst zwei Wochen aus.

Fallzahlen in Spanien



Im ganzen Land lag die Zahl am Donnerstag bei etwa 3000. 84 Menschen wurden Opfer der Krankenheit. Nach wie vor gibt es besonders viele Fälle in der Region Madrid und im Baskenland. Auch Katalonien hat jetzt die Schließung der Schulen angeordnet.

Gleichstellungsministerin positiv getestet

Spaniens Gleichstellungsministerin Irene Montero (Podemos) wurde positiv auf Corona getestet. Ihr Lebensgefährte, Vizeregierungschef Pablo Iglesias, muss nun in Quarantäne bleiben. Nach diesem Fall mussten sich sämtliche Regierungsmitglieder Tests unterziehen. Auch Königin Letizia, die sich unlängst mit Montero ablichten ließ, wurde untersucht.

Balearen-Kabinett verlangt härtere Maßnahmen

Das Landes-Kabinett forderte von der Zentralregierung in Madrid, den Schiffsverkehr mit dem am stärksten betroffenen Land Italien umgehend einzustellen. Auch müsse an Flughäfen und Häfen schärfer kontrolliert werden.

Besuche in Palmas Altenheimen verboten, Trauerfeiern eingeschränkt

Die Stadtverwaltung von Palma kündigte am Donnerstag an, Besuche in Altenheimen bis auf Weiteres zu untersagen. Ältere Menschen sind besonders gefährdert, wenn sie sich den Coronavirus einfangen. Sämtliche für März und April vorgesehene Theateraufführungen wurden abgesagt. Die EMT-Stadtbusse sollen gründlich desinfiziert werden, Trauerfeiern können nur noch eingeschränkt mit höchstens 30 Personen stattfinden.

Fußballspiel Real Mallorca - FC Barcelona ganz abgesagt

Das Spiel am Samstag findet nun gar nicht statt. Ursprünglich war noch vorgesehen, es vor leeren Rängen über die bühne zu bringen.

Sánchez kündigt Milliardenhilfen für Autonomieregionen an

Ministerpräsident Pedro Sänchaz hat Hilfen für die Autonomieregionen in Höhe von 2,8 Milliarden Euro für Maßnahmen im zusammenhang mit der Corona-Pandemie angekündigt. Eine zusätzliche Milliarde steht für Sofort-Aktionen zur Verfügung. In ganz Spanien sind Versammlungen von über 1000 Personen untersagt, bei Zusammenkünften von weniger Menschen muss ein Abstand von einem Meter eingehalten werden.

+++ aktualisiert um 20 Uhr +++