Corona-Tests sollen ausgeweitet werden

In drei bis vier Tagen sollen auch Patienten mit leichteren Symptomen auf das Coronavirus getestet werden. Dies kündigte der Leiter des Zentrums für die Koordinierung von Gesundheitsalarmen und Notfällen des Gesundheitsministeriums, Fernando Simón, am Dienstag auf einer Pressekonferenz an.

Viele Bürger hatten in den vergangenen Tagen geringe Testzahlen kritisiert. Bislang werden Patienten streng nach Protokoll getestet. Das spanische Gesundheitsministerium legte daraufhin am Mittwoch in den sozialen Medien nochmals die Kriterien für einen Test dar.

Demnach wird er zurzeit nur durchgeführt, wenn eine heftige Atemwegserkrankung vorliegt und die Symptome so stark sind, dass Patienten ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Außerdem werden standardmäßig medizinisches Personal sowie Mitarbeiter sozialer Einrichtungen getestet. (mais)