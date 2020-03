Zahl der Corona-Fälle in Wirklichkeit wohl höher

112 bestätigte Coronafälle zählten die balearischen Gesundheitsbehörden am Mittwoch, 20 mehr als am Vortag. Doch die Behörden räumen ein, dass es mehr sein könnten. Dies liege an den sich ständig veränderten Test-Vorgaben aus Madrid und den überlasteten Notfall-Hotlines.

Gemäß den Empfehlungen der WHO sollen ab den kommenden Tagen mehr Abstriche durchgeführt sowie Schnelltests eingeführt werden. Dann sei mit einer Lawine neuer Fälle zu rechnen, hieß es.

Bislang wurden Corona-Tests nur bei Personen mit Symptomen einer schweren Atemwegserkrankung durchgeführt. In einigen Tagen sollen auch Patienten mit leichteren Beschwerden getestet werden.

Nach Angaben der Behörden wurden am vergangenen Dienstag 1000 Corona-Tests durchgeführt.