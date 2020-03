Corona lässt Uferarbeiten in Cala Rajada stocken

Die Wiederherrichtung der während des Ausnahmesturmtiefs „Gloria” stark beschädigten Uferbereiche von Cala Rajada verzögert sich. Das liegt an der Corona-Pandemie. Die Arbeiter müssen sich an bestimmte Vorgaben halten, die das Ganze in die Länge ziehen.

Mit den Arbeiten war am 11. März begonnen worden, ursprünglich war deren Beendigung für Juni geplant. Jetzt sieht es eher danach aus, dass daraus nichts wird.

Der "Gloria"-Sturm hatte große Schäden im gesamten Osten von Mallorca verursacht. Einige Strände wurden komplett entstellt. (it)