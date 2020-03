Erster Schnee des Jahres erst im Frühling auf Mallorca

In der Serra de Tramuntana auf Mallorca hat es am Donnerstag zum ersten Mal in diesem Jahr geschneit, und das ergiebig und erst im Frühling. Grund dafür ist eine Kaltfront, die Niederschlag gebracht hat und weiter bringt.

Der Puig Major, der höchste Berg von Mallorca, zeigte sich schneebedeckt. Der Schnee fiel oberhalb von 1000 Metern.

Am Donnerstag stieg das Quecksilber lediglich auf 13 Grad, in der Nacht zuvor war es auf 6 Grad heruntergegangen. (it)