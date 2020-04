Mann geht am Strand Gassi – ohne Hund ...

Bei der Überwachung der Ausgangssperre auf Mallorca erleben die Polizisten auch kuriose Situationen und werden teilweise mit dreisten Ausreden konfrontiert.

So geriet an Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni ein Mann in eine Kontrolle, der behauptete, er führe seinen Hund Gassi. Allerdings war weit und breit kein Vierbeiner zu sehen ...

Die Ausrede, dass das Tier ihm gerade weggelaufen sei, glaubten die Beamten nicht. Nachdem sie festgestellt hatten, dass der 32-Jährige drei Kilometer entfernt vom Strand zu Hause ist, verpassten sie ihm eine "Multa". Er war ein paar Tage zuvor schon einmal bestraft worden, weil er ohne triftigen Grund seine Wohnung verlassen hatte.