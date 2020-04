Polizei lässt Grill-Event in Marratxí hochgehen

Ostern steht vor der Tür. Die Versuchung ist für einige groß, über das lange Wochenende in Ferienhäuser oder aufs Land zu fahren. Die Polizei wird in diesen Tagen verstärkt die Straßen kontrollieren. Über 9000 Fahrzeuginsassen und 8400 Fahrzeuge wurden am Montag angehalten und geprüft.

Auch gab es weiterhin Festnahmen. Die Guardia Civil hat bei einem Grill-Event mit mehreren Personen in Marratxí eingegriffen und gegen drei Personen Anzeige erstattet. Sie hatten ein Treffen zum Grillen in einem Garten organisiert.

In Mallorca wurden am Montag (6. April) auf den Balearen neun Menschen wegen Nichteinhalten der Regeln während der Ausgangssperre festgenommen, vier davon auf Mallorca, vier in Ibiza und eine Person auf Menorca.

Insgesamt 697 Strafanzeigen wurden am Montag verhängt, alleine in Palma waren es 217. Seit Verhängung der Ausgangssperre wurden auf den Balearen 6600 Anzeigen wegen Nichteinhalten erstattet. Spanienweit sind es 377.680.

In den meisten Fällen handelte es sich um Personen, die ohne ersichtlichen Grund draußen unterwegs waren und auch nach mehrmaligem Auffordern nicht Folge leisteten. Mehrfach wurden auch zu viele Personen pro Fahrzeug angehalten. (dk)