Weiter mehr Geheilte als neue Corona-Fälle auf Balearen

Die Zahl der neuen Corona-Fälle auf den Balearen steigt in etwa so stark an wie in den vergangenen Tagen. Nach 36 am Donnerstag wurden am Freitag offiziell 40 gemeldet, was die Zahl der Infektionsfälle auf 1488 hochtreibt. Damit verflacht sich die Kurve weiter.

Anders als am Donnerstag, als keine Toten auf den Inseln vermeldet wurden, wurden am Freitag acht genannt. Die Gesamtzahl beträgt nunmehr 97.

Die Zahl der Geheilten ist auf den Balearen weiterhin höher als die der neuen Fälle. Am Karfreitag wurden 51 kommuniziert, so dass die Gesamtzahl jetzt bei 737 liegt. Das ist die Hälfte der Infektions-Fälle. (it)