Polizei geht mit Großaufgebot gegen Autofahrer vor

Um zu verhindern, dass sich Bürger während des Alarmzustandes auf Mallorca und den Nachbarinseln bewegen, hat die Guardia Civil während der Osterfeiertage ein Großaufgebot auf die Beine gestellt. An vielen Stellen an den Ausfallstraßen und auf dem Lande kontrollieren Beamte Fahrzeuge.

Allein am Karfreitag wurden nach einer offiziellen Mitteilung 439 Autofahrer mit Bußgeldern belegt, die nicht begründen konnten, warum sie unterwegs waren.

Dieses martialische und in Zentraleuopra so nicht bekannte Aufgebot wurde auch am Karsamstag durchgezogen. Am Ostersonntag und am Ostermontag sollte die sogenannte "Operación Jaula" (Käfig) unvermindert weitergehen. (it)