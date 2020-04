Polizist erwischt Nackt-Bader in Port de Pollença

Ein Polizist der Guardia Civil hat in Port de Pollença ein Nacktbader-Paar bei der Verletzung der Ausgangssperre erwischt. Die beiden 50-Jährigen wurden im Dunkeln geortet und angezeigt. Sie badeten gerade im Meer, als der Ordnungshüter auftauchte.

Unterdessen wurde in Calvià ein junger Mann aufgespürt, der am Sa-Caleta-Strand in einem Neopren-Anzug ins Wasser gestiegen war und dort ebenfalls die seit dem 15. März geltende Ausgangssperre erletzte.

Wáhrenddessen wurden wurden am Montag und Dienstag allein auf Mallorca zwölf menschen festgenommen, weil sie den sogenannten alarmzustand verletzten. Allein in Palma gingen der Polizei acht Personen ins Netz. ein 55-Jähriger zeigte sogar einen falschen Pass vor. (it)