19.300 Corona-Kontrollen in Airports und Häfen

In den Flughäfen und Häfen von Mallorca und den Nachbarinseln sind bislang 19.300 Corona-Kontrollen durchgeführt worden. Das teilte das Landesgesundheitsministerium am Sonntag mit. Nur 35 Personen gaben auf Fragebögen Symptome an, die auf die Krankheit hindeuten können. Das sind lediglich 0,18 Prozent.

In den momentan von nur wenigen Menschen genutzten Häfen gab es über 10.300 Kontrollen, in den Flughäfen waren es fast 9.000.

Als Ersatz für die Fragebögen wollen die Regierenden auf den Balearen automatische Fieberkontrollen auf den Flughäfen einführen, um wieder mehr Menschen auf die Inseln lassen zu können. (it)