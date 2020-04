Spanien-Militär dementiert Sprühflugzeug-Gerüchte

Das spanische Militär hat Gerüchte über den Einsatz von Sprühflugzeugen gegen das Coronavirus auch auf Mallorca scharf zurückgewiesen. Es handele sich um Fake-News, teilte Generalstabs-Chef Miguel Ángel Villarroya am Sonntag mit.

Richtig sei, dass Mitglieder der sogenannten UME-Einheit in geschlossenen Räumen chemische Substanzen benutzen, um dem Keim beizukommen, sagte der Militär weiter. Das sei so ähnlich, wie ein Insektizid in einem Haus zu versprühen.

Chemie kommt auch in Städten zum Einsatz: Dort werden unter anderem Mülltonnen mit speziellen Mitteln desinfiziert. (it)