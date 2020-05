Discos in Palmas Mühlenviertel Jonquet müssen weg

Im bei Partygängern beliebten Mühlenviertel Es Jonquet in Palma de Mallorca wird es keine Diskotheken mehr geben. Das kündigte Stadtentwicklungsdezernentin Neus Truyol am Dienstagabend an. Die dort noch befindlichen Discos "La Demence" und "Sabotage" müssen demnach verschwinden.

Ein neuer Plan sieht vor, dass es in der Gegend nur noch drei Bars oder Restaurants alle 100 Meter geben darf. Laut Truyol werden nur noch einige Wochen vergehen, bis alles in trockenen Tüchern sei.

Die im Viertel in privater Hand befindlichen und zum Teil baufälligen Mühlen sollen speziell geschützt werden. Jede gewerbliche Tätigkeit muss den Angaben zufolge von einer Geschichts-Kommission abgenickt werden. Es Jonquet grenzt an das Partyviertel Santa Catalina. (it)