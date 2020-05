Mögliche Hygieneinspektionen am Arbeitsplatz auf Mallorca

Der Leiter des Balearischen Instituts für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Rubén Castro, kündigte mögliche Inspektionen durch die Balearen-Regierung am Arbeitsplatz an. Hier werde man prüfen, ob die nötigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten würden.

Zusätzlich werde man Protokolle für die Unternehmen veröffentlichen, mit klaren Schritten, die beachtet werden sollen. Die verschiedenen Leitfäden beziehen sich auf unterschiedliche Arbeitsfelder, darunter zum Beispiel der Einzelhandel, die Gastronomie, Werkstätten, Zahnärzte, Friseursalons und Kosmetikstudios.

Darüber hinaus wird es einen Fragebogen geben, den die Mitarbeiter vor Wiederantritt am Arbeitsplatz ausfüllen sollen. (dk)