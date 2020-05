Polizisten sprengen Party in Palma de Mallorca

Beamte der Lokalpolizei von Palma de Mallorca sind am frühen Dienstagmorgen in eine Garage im Problemviertel La Soledat eingedrungen und haben eine coronabedingt illegale Party aufgelöst. Das geht aus einer Pressemittilung vom Freitag hervor. Ein Telefonanruf hatte die Polizisten auf die Feier, die in einem geschlossenen Geschäft stattfand, aufmerksam gemacht.

Einige der Feiernden leisteten Widerstand, als sie identifiziert werden sollten. ein 32-Jähriger musste von acht Beamten niedergerungen werden.

La Soledat gilt auf Mallorca als problematisches Drogenviertel mit einer vergleichsweise hohen Kriminalitätsrate. (it)