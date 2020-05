95-Jähriger besiegt Corona auf Mallorca

Alle Nachbarn sind da und applaudieren, als Pedro Oliver Ferrer in sein Zuhause in der Calle San Miguel in Palma de Mallorca zurückkehrt. Mit fast 95 Jahren hat er ein kleines Wunder vollbracht. Er hat eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden und konnte am Donnerstag aus de Krankenhaus entlassen werden.

"Wir haben oft gedacht, das war's jetzt. Aber den Ärzten ist es immer wieder gelungen, ihn zu retten", erzählen seine Töchter Mercedes und Catalin in einem Gespräch mit Ultima Hora. Am 12. März wurde ihr Vater in das Krankenhaus Son Llàtzer in Palma eingeliefert. "Er hat stark gehustet und hatte Atemnot", berichten die Töchter.

Die Familie wachte zunächst noch rund um die Uhr am Krankenbett. Ende März wurde er in die Klinik Joan March verlegt. Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Mitte April brachte ein Test Gewissheit.

Nach langen Wochen im Krankenhaus freut sich der widerstandsfähige Senior zu seinem Geburtstag im Juni nun auf ein baldiges Wiedersehen mit seinen vier Geschwistern, allesamt in den Neunzigern, das Gen für Langlebigkeit scheint in der Familie zu liegen.