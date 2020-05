Mallorca und das Coronavirus: Update 10. Mai

Mit Beginn der Phase 1 des Corona-Exits am Montag, 11. Mai, treten viele Neuerungen auf Mallorca in Kraft. Das Flugverbot zwischen den Balearen-Inseln wird aufgehoben. Ein Bierchen auf einer Gastroterrasse ist wieder problemlos möglich. Corona-Tests sollen auch bei leichten Symptomen durchgeführt werden.

Balearen-Flieger dürfen nur zu 50 Prozent belegt werden

Die spanische Regierung hebt das Flugverbot für Verbindungen zwischen Mallorca und den Nachbarinseln sowie innerhalb der Kanaren ab Montag auf. Für Verbindungen von Palma nach Ibiza ist ein Mindestangebot von zwei Hin- und Rückflügen pro Tag vorgesehen, das Gleiche gilt für die Strecke Palma-Menorca. Die Flugzeuge dürfen nach Angaben von Verkehrsminister José Luis Ábalos nur zu 50 Prozent ausgelastet werden, um den nötigen Abstand zwischen den Passagieren zu gewährleisten.

Kneipenbesuche auf Mallorca ab Montag jederzeit erlaubt

Ab Montag öffnen Kneipen und Restaurants unter der Auflage, ihre Gästezahl auf 30 Prozent zu reduzieren. Nur Außenterrassen werden geöffnet, Innenräume bleiben geschlossen. Ein Bier trinken oder Essen gehen dürfen Inselresidenten zu jeder Zeit und an jedem Ort der Insel. Hier gelten die sonstigen zeitlichen und örtlichen Einschränkungen für Aufenthalte außer Haus nicht.

Regierung gestattet Bootstouren in kleinen Gruppen

Ab Montag sind Bootsausflüge in Gruppen von maximal zehn Personen wieder erlaubt. Es dürfen nur Freizeit- und Sportboote genutzt werden, die sich in derselben Provinz wie ihr Besitzer befinden. Schiffstouren sind ausschließlich in den Küstengewässern der Heimatgemeinde, zwischen sich dort befindenden Häfen oder unbewohnten Inseln gestattet. Die Boote dürfen nur zu 50 Prozent ausgelastet werden. Passagiere müssen aus derselben Provinz stammen, in der sich auch der Anlegeplatz befindet. Die volle Belegung ist nur dann erlaubt, wenn die Besatzung gemeinsam in einem Haushalt lebt.

Spaziergänger-Ansturm auf Paseo Marítimo in Palma

14 Kilometer Straßen hat Palma de Mallorca von Samstag, 6 Uhr, bis Sonntag, 23 Uhr, für Spaziergänger und Sportler geöffnet. Vor allem am Paseo Marítimo war der Andrang nach wochenlangem Corona-Hausarrest riesig. Der Meeresboulevard verwandelte sich in eine Flaniermeile. Das Projekt soll an den kommenden Wochenenden wiederholt werden.

Corona-Tests auch bei leichten Symptomen

Mit Beginn von Phase 1 des Corona-Exit-Plans auf Mallorca sollen Gesundheitszentren ab Montag auch Patienten mit leichten Symptomen auf das Virus testen. Nun muss jede Person getestet werden, die über Fieber, Husten oder Atemnot klagt. Auch bei weniger typischen Symptomen wie Schluckbeschwerden, Verlust oder Veränderung des Geruchs- oder Geschmacksinns, Muskelschmerzen, Durchfall, Brust- oder Rückenschmerzen soll ein Abstrich veranlasst werden.

Zahl der Corona-Toten sinkt wieder

Auf den Balearen sind am Sonntag zwei weitere Corona-Tote gemeldet worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums erlagen damit insgesamt 209 Menschen dem Virus. Gleichzeitig wurden sechs Infizierte als geheilt aus dem Krankenhaus entlassen. Die Behörden meldeten außerdem sechs Neuinfektionen. Damit gibt es seit Ausbruch der Pandemie 1950 offiziell bestätigte Coronafälle. 1401 Menschen haben seitdem die Krankheit überstanden.