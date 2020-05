Banken öffnen wieder länger auf Mallorca

Mit Phase 1 des Corona-Ausstiegs öffnen auch die Geldinstitute auf Mallorca wieder länger. Allerdings stehen weniger Mitarbeiter in den Filialen bereit, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Die Hauptsitze der Banken operieren weiter per Homeoffice.

Das sind die Öffnungszeiten der Banken auf Mallorca:

CaixaBank: Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr.

Bankia: Montag bis Freitag von 8.15 Uhr bis 14.15 Uhr.

Banco Santander: Montag bis Freitag von 8.40 Uhr bis 14.30 Uhr. Der Kassenschalter ist nur in einigen Filialen von 9 Uhr bis 11 Uhr geöffnet. Geldtransaktionen könnten in der Regel an allen Automaten durchgeführt werden, daher habe man sich für diese reduzierten Öffnungszeiten entschieden, um Infektionen zu verhindern hieß es.

Banco Sabadell: Montag bis Freitag 8.15 Uhr bis 14.00 Uhr. Wenn möglich, sollen Kunden das Online-Banking und Geldautomaten nutzen, teilte das Geldinstitut mit.

BBVA: Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 14.15 Uhr.