Wieder mehr neue Corona-Fälle als Geheilte auf Mallorca

Die Zahl der Ansteckungsfälle mit Corona hat sich auf Mallorca und den Nachbarinseln verglichen mit den vergangenen Tagen leicht erhöht. Am Samstag wurden nach neun am Freitag 17 gemeldet. Keiner der Kranken musste nach Angaben der Gesundheitsbehörden ins Hospital. Damit steigt die Zahl der Krankheitsfälle auf 1982.

Einen weiteren Todesfall gab es in den vergangenen 24 Stunden nicht, es bleibt bei 216 Verstorbenen. Neun weitere Personen, also anders als in den vergangenen Tagen weniger als neue Kranke, gelten als geheilt.

Spanienweit wurden am Samstag so wenige Coronatote wie seit dem Beginn des Alarmzustandes im März vermeldet, nämlich 102. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf 27.563. 539 Neu-Ansteckungen, weniger als in den Tagen davor, kamen hinzu. 337 zusätzliche Menschen galten als geheilt. (it)