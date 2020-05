Deutsche Schreinerei in Andratx geht in Flammen auf

In Andratx im Südwesten von Mallorca ist am Mittwochabend in einer deutschen Schreinerei ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr entstand der Brand gegen 20.30 Uhr, nachdem eine brennender Dachziegel auf Sägespäne gefallen war.

In der Straße Cataluña, wo sich der Betrieb befindet, bildete sich eine hohe Rauchwolke. Für die Löscharbeiten wurden in etwa anderthalb Stunden benötigt.

Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich kein Mitarbeiter in dem Gebäude. (it)