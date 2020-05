Strandsperrungen auf Mallorca wegen zu vieler Menschen

Es ist das erste Wochenende gewesen, an dem die Bewohner Mallorcas zum ersten Mal außerhalb von Zeitfenstern an ihre Strände durften. Die Phase 2, die am Montag begonnen hatte, machte dies möglich. Bis vergangenen Sonntag (Phase 1) hatten klare Zeitfenster pro Altersgruppen gegolten. In dieser Zeit durfte man nur Sport machen oder spazierengehen, sich am Strand zu sonnen oder zu entspannen, war nicht erlaubt. Der Grund hinter dieser Regelung war, dass man verhindern wollte, dass sich größere Menschengruppen dort zusammenfinden würden.

Nun darf man sich am Strand sonnen, baden und Sport treiben, ohne dabei direkten physischen Kontakt mit anderen Menschen zu haben. Die Grundsatzregel lautet: zwei Meter Abstand untereinander einzuhalten. Für Familien und Menschen aus dem gleichen Haushalt entfällt diese Regel.

Während der Woche hatten die Menschen die Strände bereits besucht, allerdings noch in überschaubarem Maße.

Das sonnige Wochenende und die freie Zeit lockten an diesem Samstag erwartungsgemäß viele Menschen ans Meer. Aufgrund der Menge von Strandbesuchern, vor allem in den Buchten westlich von Palma bei Illetes, kam es zu Zwischenfällen.

So mussten zum Beispiel die Zugänge zur dortigen Cala Comtessa und Cala Bouganvilia aufgrund von zuvieler Menschen geschlossen werden. Der Zugang zu den Strände wurde mit Absperrungen blockiert. (dk)