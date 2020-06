Coronaausbruch in Palma-Viertel "unter Kontrolle"

Der Corona-Ausbruch innerhalb einer Großfamilie im Viertel Son Gotleu in Palma de Mallorca ist laut der balearischen Regionalregierung unter Kontrolle gebracht worden. Man habe sämtliche Personen ausfindig gemacht, mit denen die Familienmitglieder Kontakt hatten, sagte Ministerpräsidentin Francina Armengol am Sonntag.

Die Politikerin versicherte, dass dieses Vorkommnis den weiteren Deeskalationsprozess auf den Balearen nicht gefährden könne. Bei den Mitgliedern der Familie wurde zwar der Coronavirus festgestellt, Krankheitssymptome sind bei ihnen aber bislang nicht aufgetreten.

Unterdessen forderten Einwohner des Problemviertels von der Regierung, so viele Menschen wie möglich zu testen, um Klarheit zu schaffen, wie es mit der Coronasituation dort aussieht. Son Gotleu gilt als sozialer Brennpunkt in der Balearen-Kapitale. (it)