Mallorca rechnet Freitag mit Erlaubnis für Pilotprojekt

Die Balearen-Regierung rechnet innerhalb der "nächsten Stunden" mit einer Genehmigung für das touristische Pilotprojekt auf Mallorca. Ab dem 15. Juni sollen dann bis zu 5000 deutsche Urlauber an der Playa de Palma und in Alcúdia untergebracht werden, ohne in Zwangsquarantäne zu müssen.

Die Quarantänemaßnahmen gelten ansonsten noch bis zum 21. Juni. Die Balearen arbeiten seit Wochen an dem Pilotprojekt. Die Corona-Situation auf den Balearen und in Deutschland sei sehr ähnlich, erklärte Tourismusminister Iago Negueruela am Donnerstag. "Wir sind die einzige Region, die der Regierung in Madrid einen entsprechenden Antrag gestellt hat", ergänzte er.

Der balearische Unternehmerverband CAEB betonte, die Genehmigung für das Projekt sei ein wichtiges Zeichen dafür, dass der Tourismus auf den Inseln sicher sei und unerlässlich, um die Region als Urlaubsziel zu unterstützen.

Nach Angaben des Tourismusministers wollen die Inseln Ferienwohnungen für Urlauber bereitstellen, die sich während ihres Aufenthalts mit dem Coronavirus infizieren und in Quarantäne müssen.