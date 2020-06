Eine Bucht auf Mallorca wirbt jetzt für ganz Spanien

Ein Strand auf Mallorca ist das erste Bild, das in der Werbung des spanischen Fremdenverkehrsamt Turespaña zu sehen ist. Konkret handelt es sich um die Cala Mármols, die im Südosten der Insel in der Gemeinde Santanyí liegt. Auch der Leuchtturm von Formentera ist taucht in der Werbekampagnge auf.

Mit diesen idyllischen Bildern will Turespaña ab dem 1. Juli internationale Touristen anlocken. Insbesondere der Tourismus ist einer der Sektoren in Spanien, die am stärksten von den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie betroffenen sind. Turespaña hat das Video in sozialen Netzwerken als Teil der Kampagne "Spanien wartet auf Sie" lanciert.

Das Video, lädt die Betrachter ein, nicht aufzuhören, von Spanien zu träumen. Es zeigt die schönsten Reiseziele des Landes, Naturräume, Kulturerbe, Strände und Städte. (as)