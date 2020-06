Fußball-Star Messi landet mit FC Barcelona in Mallorca

Am Samstagmittag ist der argentinische Fußball-Star Lionel Messi mit seinem Team des FC Barcelona in Mallorca gelandet. Im Privatjet erreichte das Team Palmas Flughafen Son Sant Joan, kurz darauf ging es in Maximalzahl von 25 Personen pro Bus zum Kurzaufenthalt ins Hotel Nixe Palace in Palmas Cala Major.

Dort warteten bereits Hunderte Fans auf ihre Idole, die Polizei sperrte wie angekündigt den Eingang des Hotels ab, um die Menschenansammlungen unter Kontrolle zu halten. Wie auf ersten Bildern zu erkennen ist, wurde der geforderte Mindestabstand zwischen den einzelnen Personen nicht eingehalten, der Großteil der Anwesenden trug aber genau wie die FCB-Spieler eine Gesichtsmaske.

Am Abend trifft der FCB um 22 Uhr im Stadion von Son Moix, das neuerdings "Visit Mallorca Estadi" heißt, auf Mallorcas Fußball-Erstligisten Real Mallorca. Das Spiel findet ohne Zuschauer statt. Die spanische Tageszeitung Ultima Hora hat auf ihrer Webseite einen Liveticker eingerichtet, außerdem kann das Spiel über das Angebot "LaLiga" von Internetanbieter Movistar verfolgt werden. (dise)